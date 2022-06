Cortinas modernas y sorprendentes

Como hemos comentado anteriormente, las cortinas no actúan como mero inhibidores de la luz que atraviesa nuestros cristales. Los hogares de hoy en día, piden más decoración e imaginación y convierten cualquier rincón, por pequeño que sea, un lugar donde plasmar su imaginación. Estos enamorados de las plantas decidieron plasmar su amor por los la naturaleza también en sus cortinas, creando un ambiente natural y congeniando perfectamente con el resto del decorado que conforma este salón. Con colores también naturales, en marrón y verde, no hacen si no acentuar la atmósfera natural que recrea el salón.