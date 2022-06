Persianas enrollables de hoy en día

El uso de persianas no es habitual en todas las latitudes. Debido a su función, la presencia o no de persianas está íntimamente ligada a las condiciones climáticas de cada lugar. De hecho, hay países del norte de Europa donde no son nada habituales, ni las persianas ni las cortinas. En cambio, en tierras mucho más soleadas las persianas enrollables se convierten en un elemento imprescindible, que modificamos de posición varias veces al día, tanto en invierno como en verano. Con el frío para enrollarlas y dejar que el calor del sol temple la vivienda. Mientras que durante el estío, se hace lo contrario para no abrasar el ambiente. Todo eso en cuanto a su valor funcional, pero además está su aporte estético, algo en los cual se ha evolucionado tremendamente en los últimos años.