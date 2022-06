Cómo conseguir una decoración hawaiana – 8 Ideas ORIGINALES

La naturaleza ha de plasmarse en la decoración. Una regla obligatoria que no podemos pasar por alto cuando trabajamos con el estilo hawaiano. La razón no es otra que contribuir a crear esa atmósfera de relajación, con la que consigamos transportarnos a una isla paradisíaca. Ahora bien, no vale con colocar floreros de rosas, girasoles o tulipanes. Lo ideal es que sean una par de macetas de palmeras de bambú, que puedas colocar en el suelo del vestíbulo o el salón.

Además, sumar plantas a la decoración de casa, cualesquiera sea el estilo que ésta luzca, es siempre una decisión acertada ya que los elementos naturales ayudan a purificar el ambiente del hogar.