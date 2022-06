Cómo conquistar en la primera cita: mostradores

¿Te has preguntado alguna vez qué ocurriría si al entrar en una recepción, una joyería o un bar no existiera un mostrador? ¿Y si nadie te recibiera para atender tus demandas? O peor ¿qué harías si no dispusieras de estos elementos para responder a las demandas de tus clientes, para enseñar tus productos o, simplemente, para dejar que ellos los disfruten? Queramos o no los mostradores son elementos clave de la mayoría de los negocios y es que, disponer de un lugar adecuado en el que mantener un primer contacto resulta fundamental para el éxito de cualquier empresa comercial que pongamos en marcha.

Si eres de los que apuesta por estar a la última, si has convertido la satisfacción de los clientes en la razón de ser de tu negocio, si piensas que la primera impresión es la que queda, no puedes perderte este libro de ideas. En homify hemos rescatado las últimas tendencias en materia de mostradores para convertir esa 'primera cita' en la mejor tarjeta de presentación de tu negocio.