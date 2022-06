Estanterías de madera: reinas sin fronteras

Lo tenemos claro, una estantería no es sino el mueble ideal para albergar otros elementos ya sean decorativos o no. Lejos del carácter narcisista de otras piezas del mobiliario, las estanterías de madera son generosas en lo que a decoración se refiere, compartiendo esa faceta con cualquier elemento que decida hacer de ellas su propio hogar. No obstante, en ocasiones ocurren cosas como esta: una estantería coloniza casi al completo una pared entera convirtiéndose en 'juez y parte' de la decoración que preside. En este caso el salón alberga esta original estantería de estilo minimalista con puertas y estantes ingletados.