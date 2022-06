7 consejos de limpieza para un cambio radical

Partiendo del axioma de que no es más limpio quien más limpia sino quien menos ensucia, no es necesario hacer una profunda renovación en tu decoración para obtener una impresión de que algo nuevo sucede en el ambiente. La limpieza no es sólo una cuestión de higiene, una vez cumplido ese cometido, la sensación de limpieza y orden se extiende también a una actitud mental igualmente saneada que hace que nuestra vida suceda sin mácula alguna. Con los siguientes consejos pretendemos ayudarte a que la limpieza de tu casa exterior tenga una influencia en tu casa interior, allí donde habita tu esencia más pura.