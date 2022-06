Una reforma de bajo coste en Madrid

Dicen que donde no hay, no hay y además es imposible. Pero lo cierto es que no todos los refranes son tan sabios como parecen. Y si no que nos lo digan a nosotros. En homify sabemos bien que la arquitectura, más que una arte, es una especie de magia que sabe sacar de donde no hay y volver lo imposible, posible. ¿Cómo? Echando mano de los recursos y las buenas ideas.

Es el caso de este proyecto llevado a cabo por Idearch Studio, una antigua vivienda en Madrid, muy compartimentada, donde se quería llevar a cabo una gran reforma en la zona de día. Todo con un presupuesto bastante reducido que, sin embargo, no supuso ningún impedimento para idear una vivienda muy personal. Algo sencillo y muy llamativo que reorganizara los espacios y jugara con uno de los elementos más importantes de la vivienda: la luz. ¡Vamos a descubrirlo!