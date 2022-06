10 maravillas rurales con piscina

Esta imagen parece sacada de lo alto de las montañas suizas. Su arquitectura, con su tejado de pizarra en punta y esas formar tan singulares hacen de este hogar un lugar muy coqueto donde vivir. Esta casa no sería la misma si no tuviera la piscina que la acompaña. Los mosaicos azulados que lo componen, una a una, hacen de este hermoso depósito de agua una bella obra de arte. La pequeña entrada de escaleras que dispone, no hace sino proveerla de majestuosidad y nos da la opción de sumergirnos con elegancia mientras nuestro cuerpo se introduce en el agua.