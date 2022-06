Literas para los reyes de la casa

Para los más peques de la casa… Te presentamos la que será la habitación de sus sueños (y de los tuyos). Y es que no sólo es divertida para ellos, sino funcional para ti, para que guardes todas sus cosas y no tengas nada por medio. En apenas unos metros cuadrados tienes dos camas, cuatro cajones y un tobogán para que bajen de la cama divirtiéndose. Pero qué mejor que un tobogán hueco por dentro en el que guardar todos sus juguetes, balones, muñecas… incluso la ropa de otra temporada. Nos encanta el juego de colores de este compacto, su forma, pero sobre todo nos encanta su utilidad y funcionalidad. Seguro que ya no puedes pensar en otras literas mejores para los más peques de tu casa.