En cada habitación, un espejo

Quizá un espejo en un comedor no parece la opción más funcional y práctica, pero desde luego, es siempre una gran opción de decoración, puesto que nunca está de más. Es cierto que en comedor no nos peinamos, no nos vestimos, ni es el último lugar de la casa en el que podemos echar una última ojeada a nuestro aspecto, pero muchas veces los comedores ocupan las zonas interiores de los salones. De esta forma, el comedor queda en una parte más oscura y más alejada de la ventana, por lo que un espejo puede ayudarnos a iluminarla.