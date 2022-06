Viviendo dentro de una nube

Tener una casa pequeña no tiene por qué significar renunciar a ciertos lujos. Esa es la premisa que se siguió aquí, donde no podía faltar una bañera aunque los metros cuadrados no sobraran. Elevando un poco la zona del dormitorio y subiendo la cama a las alturas se permitió colocar una increíble bañera. Un espacio atípico para ella, pero que sin embargo cuadra a la perfección con la amplia pared de estanterías o la ventana que comunica con la terraza.