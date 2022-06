Tu butaca: tuya y solo tuya

Las butacas no solo están en el cuarto de estar. En el dormitorio o en el vestíbulo pueden ser un mueble ideal. Pero si hay un sitio donde su carácter privado y comodón alcanza todo su esplendor es en un estudio. Para elegirla solo hay que basarse en dos criterios. Por supuesto, su comodidad pero también la personalidad que transmite. Ya que un estudio es una sala muy personal, aquí no se han de compartir gustos decorativos, así que hay que elegir la butaca que más te guste, aunque no cuadre mucho con el resto del mobiliario, es para que tú, y solamente tú, estés a gusto sentado en ella o contemplándola.