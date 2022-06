Toma asiento y ponte cómodo en estos taburetes de bar

Es sentarnos sobre estos taburetes y viajar en el tiempo y espacio hasta los felices años 50 americanos. La época de la estética Pin-up, la ropa retro y el rock and roll. Los restaurantes diner se convirtieron en el lugar donde reunirse a tomar un milkshake después de clase, mientras el jukebox del rincón reproducía los éxitos de aquella época. Lo más in se concentraba en estas cuatro paredes decoradas de una manera tan característica que, lejos de pasar de moda, hoy en día sigue muy presente en restaurantes que emulan la época Pin-up. La actitud de felicidad y optimismo que inundó a la América de los años 50, se vio reflejada en la decoración, ¡todo era color y estampados llamativos! De entre todos los que se utilizaron, el rojo fue sin duda el protagonista de la fiesta: en las paredes, en el suelo y sobre todo, en los asientos. Los clásicos taburetes con soportes no excesivamente elevados y en acero lacado, no pueden faltar si los buscas para decorar un restaurante inspirado en la estética de los años 50.