Ganando espacio para la familia con un porche de madera

En definitiva, si cuentas con una casa en el campo o en tu vivienda dispones de una amplia zona de jardín, pero no tienes allí un porche de madera, deberías valorar la posibilidad de incorporarlo. Se trata de una obra francamente sencilla. Al no ser estructuras de gran peso, ni tener necesidad de incorporar forjados para diferentes alturas, su construcción es muy sencilla para las empresas especializadas en este tipo de trabajo. El coste de los materiales y de la obra acaban mereciendo la pena, porque al fin y al cabo aumentas los metros útiles de tu vivienda con un espacio que no se deja de usar durante los días más calurosos y agradables del año.