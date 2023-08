Cómo pagar menos impuestos al vender tu casa: 7 consejos

Dentro de las ventajas de vender una vivienda está el hecho de que si se vende por un precio superior al precio de compra, obtendremos un beneficio con respecto a la inversión inicial. Además, una vez hecha la venta, nuestra responsabilidad sobre el inmueble desaparece, con lo que tendremos un problema menos del que preocuparnos. Entre los inconvenientes de vender nos encontramos con un incremento del patrimonio, por el que, si no se reinvierte en otra vivienda, deberemos de pagar los impuestos correspondientes. En el caso de la venta de una vivienda no habitual, deberemos de pagar el impuesto de ganancia patrimonial sobre el importe obtenido de la venta, se reinvierta o no en otra vivienda. También deberemos de tener en cuenta que, como vendedores, deberemos de hacernos cargo del coste de la plusvalía municipal. Si el inmueble posee una hipoteca y el nuevo propietario no la subroga, el vendedor deberá de hacerse cargo de los costes de cancelación. La burocracia a la hora de vender una vivienda es bastante tensa y requiere muchas gestiones.