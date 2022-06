Cajoneras, un mueble en el que cabe todo

Siguiendo a vueltas con el término de cajonera nos damos cuenta que nuestra lengua entra en contradicción cuando también llama cajonera a esa especie de cajón que tienen las mesas o pupitres escolares para guardar libros y resto de material. ¿Quién no recuerda esas cajoneras llenas de carpetas forradas de pegatinas que tan bien nos venían en el colegio? Es es el único caso en el que llamamos cajonera a algo que no tiene cajones pero, al fin y al cabo, no deja de ser un elemento que sirve para almacenar y poner orden. Estas cajoneras son muy útiles en mesas infantiles, pues ayudarán a que organicen mejor sus deberes escolares.