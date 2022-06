Diseños geniales para llenar tu casa de alegría y color

Empezamos nuestro recorrido con una apuesta atrevida, y no solo por el color, sino por el diseño en sí. Bajo el lema There's no place like home, la casa de decoración Deeco se ha propuesto hacer de nuestro hogar un lugar único y especial, para ello ha trabajado en estos paneles de 3D que se convierten en las paredes de una casa futurista. De todas las posibilidades que nos ofrecen, nosotras nos quedamos con éste de textura hexagonal, y color amarillo. La combinación perfecta para aportar alegría y calidez a nuestro hogar.