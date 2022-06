10 muebles imprescindibles para el salón de casa

The Cotswold Company

Quizá no todos sean bienvenidos al lugar más íntimo de casa, nuestro dormitorio, pero el salón, en el extremo opuesto, es el sitio que más invitados recibe y por el que fijo pasamos antes de entrar a nuestra habitación. Por qué no colgar entonces una pizarra donde dejar los apuntes más importantes para toda la familia, esta vez ni hasta el más despistado de casa olvidará los planes. De nuestra última inspiración, no podíamos dejar de mencionar además la consola en color blanco y diseño discreto, perfecta para organizar los papeles que tendemos a acumular en el salón.

Descubre más estilos y diseños para decorar el salón de casa en el siguiente libro de ideas:

