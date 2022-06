Una familia completa ¡puede vivir en 40 m²!

No es ningún secreto que la luz natural es la más indicada para cualquier hogar. Sin embargo, en viviendas de dimensiones reducidas, disponer de elementos que permitan circular libremente la luz del astro rey es un punto a favor por multitud de razones. La iluminación natural no es solo un recurso para ahorrar en la factura de la luz sino que, además, te permitirá ganar metros hábiles en tu vivienda. ¿Cómo? No sacrifiques ningún espacio porque no tenga luz, como puede ser un desván o una buhardilla, si tienes posibilidad, instala unas ventanas adecuadas e integra este espacio en el resto de la casa.

Por otro lado, la luz natural es un recurso decorativo muy económico. Su efecto amplificador te permitirá optimizar el espacio dando una mayor sensación de amplitud y, en combinación con otros elementos tales como cortinas, espejos y demás, puede ayudarte a crear interiores cargados de personalidad y carácter.