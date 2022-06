¡Locos por los cojines!

Muchas veces son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia cuando hablamos de decoración. Los textiles son una herramienta muy versátil que puede ayudarnos a dar carácter a nuestras habitaciones. Hoy nos vamos a centrar en el uso de cojines: de colores, formas y texturas diferentes, los cojines son un estupendo complemento decorativo para cualquier lugar de la casa, desde el sofá a la cama pasando por sillas, butacas y bancos. Sencillos o recargados, lisos o estampados, los cojines aportan sensación de comodidad, hacen más acogedoras las estancias y pueden llegar a ser muy elegantes.

Nos hemos vuelto locos por los textiles y no me extraña, porque entre los expertos de homify hay algunos ejemplares que no pasarían desapercibidos en nuestra casa.