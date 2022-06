Armarios para el baño que te enamorarán…

Parece mentira la cantidad de objetos, utensilios, toallas,botes… que guardamos en el baño. Una de las estancias de la casa en las que más cosas necesitamos cada vez que entramos. Y a veces pasa desapercibida la necesidad de poner un armario, un mueble en el que guardarlo todo. Un tipo de mueble que quizás no se asocia tanto a primera vista con esta estancia, pero que sin duda tiene cabida. Y no sólo eso, el mueble de baño es también una necesidad si queremos sentirnos cómodos y no tener todo por medio.

Pero tener un juego de mobiliario de baño que nos convenza, en el que el armario esté en perfecta sinfonía con el bidé, el váter, el lavabo… puede parecernos algo difícil. Pero créeme:no es tan complicado como parece. Y si no sabes qué tipo de estética darle al armario de tu baño para que tenga una armonía perfecta con el resto del mobiliario, aquí tienes 10 propuestas que seguro te van a encantar. 10 armarios de ensueño, para 10 baños de capricho.