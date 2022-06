A falta de espacio… ¡Ideas!

A la hora de decorar nuestra casa puede que nos encontremos con espacios que aparentemente sean inútiles y no se nos ocurra como rellenarlos. Que no cunda el pánico, siempre se encuentra una solución. En este hueco, donde parece que nada pueda encajar, se ha colocado una mesa de comedor. De esta forma ya no necesitaremos colocar una en la cocina, donde podremos disponer de más espacio en caso necesario.