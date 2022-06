Jardines frontales – 7 fantásticos diseños

Si nuestra casa es de tendencia minimalista, ese va a ser el diseño clave a seguir en el conjunto de la vivienda para crear una cohesión de estilos. El minimalismo se basa en las líneas sencillas y la decoración sin demasiadas florituras, es decir, en se diseño encontramos lo esencial y aunque nada falta, nada sobra.

Este concepto ha sido bien recibido no solo en el diseño de interiores, también en la arquitectura y, como no, en el diseño de jardines y espacios exteriores. Para una casa sencilla y pequeña como la de la imagen, un exceso de vegetación puede ser una baza en su contra, ya que parecería aún de menor tamaño, por eso, el diseño más adecuado será un jardín minimalista donde se prescinde de los adornos innecesarios y solo se encuentra en él un sencillo estilo de exterior con senderos de piedra y algunos arbustos bien estudiados para que no interfieran con la casa.

El concepto de menos es más esta bien definido en este jardín frontal, donde el color verde, los materiales con textura y la gama de colores escogida ayudan a dar un recibimiento muy elegante, a la par que sobrio.