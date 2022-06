8 ideas geniales para una barbacoa ¡perfecta!

Tener una barbacoa o parrilla en la terraza o jardín es un auténtico lujo. Eso sí, debemos cuidarla y respetar las normas de higiene como si estuviésemos en el interior de la casa: guardar el mayor espacio posible entre la mesa y la cocina, tener un espacio para lavarnos las manos, limpiarla a menudo, protegerla de las inclemencias meteorológicas para que no se estropee ni sufra daño alguno… Aún así, tenerla en una zona abierta al aire libre resulta mucho más cómodo a la hora de soportar el humo, etc. ¿Quién no adora disfrutar de una buena barbacoa con los amigos en primavera y verano?