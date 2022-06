10 dormitorios juveniles originales y divertidos

Adventure In Architecture

El estilo industrial es vada vez más recurrente en dormitorios juveniles. En esta ocasión, en lugar de esconder las tuberías como es habitual, no solo se sacan al exterior si no que además se han pintado en rojo y azul decorando completamente el dormitorio. De hecho, el toque de color viene de su mano. El escritorio de cristal casi pasa desapercibido y no hace sino ensalzar el espacio en este amplio dormitorio. Finalmente, la iluminación se suma también al estilo industrial con la utilización de unos sencillos focos en el techo.