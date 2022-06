Dale a tus plantas el mejor hogar, pásate a las jardineras de madera

Siguiendo con el concepto de diseño responsable te presentamos esta jardinera de madera muy en la línea del upcycling design. Una vieja caja que antaño sirviera para transportar fruta, piezas delicadas o incluso armas, se transforma, con un simple tratamiento, en una original jardinera de madera. Si te apasiona el concepto Do it yourself, esta propuesta es la tuya: visualiza su lugar, elige tu caja, dale una mano de pintura y llénala de plantas, conseguirás una jardinera de lo más natural con el valor añadido de tener tu toque personal.