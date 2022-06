Descanso con arte

Parece que nos abraza. El sillón rojo que tenemos en la imagen está invitándonos a sentarnos, con la promesa idílica de que no hay lugar en el mundo donde nos vayamos a sentir más a gusto. Las ondas son así, te hacen hundirte y no quieren soltarte, será complicado recuperar la verticalidad entre otras cosas porque no vas a querer hacerlo. Y otra cosa: las formas tan originales van a aportarle un plus de estilo, clase, y elegancia.