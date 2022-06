Encimeras de cocina – ¡hay vida más allá de la piedra!

Cuando nos disponemos a renovar una cocina, o a amueblarla desde cero, son muchas las decisiones que debemos tomar, tantas que a veces podemos llegar a sentirnos algo abrumados. Empezando por la distribución más adecuada, el tipo de muebles a colocar, la organización del mobiliario, el tipo de electrodomésticos que vamos a incorporar, la cantidad de aparatos para un funcionamiento adecuado, sin saturar el espacio disponible para la cocina, etc. Por supuesto, no debemos olvidarnos de una de las decisiones más importantes: la del material para la encimera o encimeras que tengamos en la cocina. La encimera es la superficie de trabajo que utilizaremos en la cocina, pero también es el elemento que sirve para unificarla. Del material que usemos en la encimera y del diseño de esta depende, en gran medida, que la cocina sea funcional o no y determina su aspecto estético.

Cada uno de los materiales que podemos incorporar como plano de trabajo en las cocinas domésticas tiene sus particularidades y requiere de tratamientos y cuidados específicos. Este factor debe ser tenido muy en cuenta a la hora de elegir la encimera de la cocina pues, más allá de su estética, es importante tener en cuenta la resistencia de los materiales y su mantenimiento. La encimera debe permanecer siempre impecable para garantizar las condiciones de higiene de la cocina, pero también para que luzca perfecta. En homify puedes encontrar información sobre algunos de los materiales que puedes utilizar en la encimera de tu cocina; materiales muy resistentes, como los que te presentábamos en este libro de ideas, o estos otros que te mostramos a continuación: