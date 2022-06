¿Cómo diseñar una cocina más adecuada para cocinar?

Regla número uno: libérate de todo aquello que no necesitas. El mayor enemigo de la desorganización es no acumular cosas. Pensamos siempre que, un poco de esto un poco de aquello o incluso ese objeto tan pequeño que no ocupa espacio nos podrá hacer falta eventualmente. ¿Sabes qué te tenemos que decir al respecto? ¡No! No inventes funciones para objetos que, probablemente, no vas a usar nunca porque estos solo te ocuparán espacio y crearán confusión. Es obvio que hay cosas indispensables sin las cuales no podemos pasar. Si tienes dificultades para hacer esta detección te haremos una sugerencia: coge todos los utensilios que tienes guardados en tu cocina, ponlos encima de la mesa y piensa en cuáles de ellos no utilizas desde hace más de dos meses (este tiempo ya es un gran margen de maniobra) pues bien, aquellos que pasen este período son cosas que no necesitas, y el primer paso es librarse de ellas.