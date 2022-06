¿Cómo darle un nuevo aire a tu cocina? Aquí tienes 10 propuestas

Esta cocina no es apta para todos los públicos. Y es que no muchos se atreverían a combinar para una estancia de nuestra casa como ésta el blanco y el fucsia. En esta cocina en isla no cabe la discreción, aunque tampoco se pierde el estilo y la elegancia, todo va en gustos. Desde luego es probable que no encuentres otra igual. Así que si quieres romper todos los convencionalismos, prueba con una cocina de estos tres colores en cada uno de sus elementos. No vas a pasar desapercibido…