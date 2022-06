10 propuestas únicas para decorar tu habitación

Si te gusta el animal print o si simplemente quieres un dormitorio en blanco y negro pero no sabes qué toque especial darle para llamar la atención y que no sea tan soso… ¿por qué no pruebas con este chulísimo vinilo? Aportarás una nota discordante a este dormitorio de lo más sobrio y sencillo en dos tonalidades neutras. En homify nos encanta… Tu habitación va a ser el blanco de todas las miradas.