7 lugares para tomar el sol

En verano a todos, en mayor o menor medida, nos entra cierta obsesión con el astro rey. Da igual que estemos de vacaciones o trabajando, que vivamos junto al mar o en un pueblo de montaña: si no estamos morenos parece que no hay verano. Sin embargo, no hay que volverse locos con el sol y siempre que nos expongamos a él debemos tomar las precauciones necesarias.

Pero tomar el sol es mucho más que ponerse moreno. Es tener un rato para nosotros mismos, en el que no hacer absolutamente nada. Un rato para sentir la caricia del sol y olvidarnos de la rutina mientras estamos cómodamente tumbados. Pero ¿dónde tomamos el sol? He aquí algunas ideas sobre los mejores asientos y tumbonas donde disfrutar del verano.