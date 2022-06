No importa el tamaño… 10 formas de decorar un baño pequeño

Este baño te está invitando a que entres y no salgas jamás… A que te relajes en su bañera mirando hacia el exterior y olvidándote del mundo entero. Es una auténtica maravilla. Si te encanta darte baños, ¿por qué no pones una pequeña bañera como esta? Además la bañera no es sólo un elemento práctico, también estético. Jugar con los colores blancos y grises y añadir un toque de color como el de éste lavabo tan original, simplemente nos encanta. Además no pienses que la madera, que la tarima, no está pensada para el baño. ¿Y por qué no? Mira el efecto cálido y acogedor que produce…