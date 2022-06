Los aparadores están de vuelta

Otra tendencia muy utilizada es la de recuperar aparadores antiguos, reciclarlos y reutilizarlos en viviendas actuales. En ese caso, el aparador cobrará un gran protagonismo como objeto decorativo en sí mismo. Enfatizar el aire rústico y envejecido, o mezclarlo con elementos más modernos buscando un estilo ecléctico, son recursos muy utilizados en las propuestas de decoración de hoy en día.

Si tienes a mano un mueble de estas características, no dudes en hacer una apuesta por mezclarlo con muebles actuales y con elementos de color, buscando armonizar el conjunto. Recuerda que no debes abusar de la mezcla para no distraer la atención del aparador, que será el gran protagonista de la estancia.