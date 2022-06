Con los pies sobre… la alfombra. 5 diseños españoles

Las alfombras visten las habitaciones. Son acogedoras y familiares, lo que no quiere decir que no puedan ser al mismo tiempo modernas y glamurosas. Pero no todas las alfombras valen para todas las estancias. A la hora de elegir hay que tener en cuenta algunos aspectos de la habitación, como el tamaño, el color de las paredes y el estilo de la decoración.

Hoy vamos a echarle un vistazo a los diseños de cinco expertos españoles de homify. ¡Fuera zapatos! Ha llegado el momento de pisar en blando sobre estas cinco alfombras.