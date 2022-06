Mesas redondas, un clásico que vuelve con fuerza

Las mesas redondas son un clásico del diseño y se llevan utilizando desde hace siglos, desde las lujosas mesas de madera noble y exquisitos mármoles que decoraban palacios y palacetes, hasta la humilde mesa camilla que todos hemos visto en casas antiguas.

No es de extrañar este uso masivo de la forma redonda para el mobiliario, pues todas las culturas a lo largo de la historia la han utilizado para múltiples elementos, ya que el círculo tiene un enorme simbolismo en todas ellas. La redondez se ha considerado la forma más natural, la forma que contiene a las demás formas. Un círculo se cierra sobre sí mismo, y por ello representa la unidad, lo absoluto, la perfección, lo que ha llevado a relacionarlo a menudo con lo divino. Y es que las religiones han visto en el círculo, al no tener principio ni fin, un símbolo de lo eterno y de lo absoluto. Las formas redondas se relacionan también con la protección, la totalidad y la integridad. A pesar de este simbolismo y de las sensaciones que generan las formas redondas en torno a ellas, extrañamente, en los últimos años se había disminuido su aplicación, en forma de mesas redondas, en los hogares. Por suerte, ahora vuelven a ser una tendencia en auge. Y es que, ¿cómo no aprovechar ese equilibrio y armonía que aportan las formas circulares para incorporar esas ventajas en decoración de nuestra casa?