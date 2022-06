Mesas de comedor, opciones para todos los gustos

En la mesa de comedor, el tamaño importa y mucho. Hay que elegir unas dimensiones de mesa adecuadas al espacio del comedor donde se va a situar pero también a las necesidades personales, estilos de vida y costumbres a la hora de sentarnos a la mesa.

Si tenemos un espacio pequeño o no acostumbramos a comer en casa o solemos celebrar las comidas familiares y eventos especiales fuera de la vivienda, no tiene sentido ocupar un preciado espacio de la casa con una gran mesa a la que no vamos a dar uso. Tenemos multitud de opciones de mesas pequeñas, en las que podemos jugar con su forma y materiales. Una mesa de comedor pequeña será adecuada para una comida rápida o para preparar un picoteo y aportará, además, un toque de frescura que resultará muy acogedor a la par que dinámico.