Interior antiguo y muebles modernos: ¡Matrimonio Perfecto!

Lo antiguo no tiene porqué ser enemigo de lo actual. Los viejos materiales o estructuras de las casas o edificios más clásicos no han de ir necesariamente acompañadas de mobiliario en la misma sintonía. Obviamente, si nos gusta el estilo rústico o el estilo más clásico a la hora de decorar, ¡bienvenido sea! Pero… ¿y si somos más afines a un estilo vanguardista o modernista en la decoración? ¿Deberíamos entonces renunciar a nuestros gustos sólo por tener una casa que, a priori, no va acorde? ¡Jamás!

Una casa rústica, una casa de piedra, de madera, con vigas vistas, con techos inclinados. Cualquier tipo de casa acogerá con los brazos abiertos a un estilo mucho más moderno. Y es que el contraste que se produce es espectacular, original, bello.

Es por eso que te animo personalmente a que lo compruebes a través de este libro de ideas. Cuando llegues al final del mismo te darás cuenta de cómo forman un equipo de diez. ¡No pierdas detalle!