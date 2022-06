Cómo pintar una habitación – Verdades y Mentiras

Tarde o temprano, siempre llega ese momento en que la decoración de casa empieza a aburrirnos y lo único que buscamos es la forma más práctica y sencilla de darle un cambio de imagen. Y de repente… ¡eureka! Las paredes de casa son las superficies que más se ven y tienen tanto potencial como el que podamos encontrarles, por eso centramos todos nuestros esfuerzos en cambiar su apariencia. Eso sí, no queremos entrar en términos de decoración, sino más bien del color que lucen.

Es entonces cuando el artista que todos llevamos dentro hace acto de presencia y nos permitimos dar rienda suelta a nuestros impulsos más creativos. Eso está bien… Hasta que empezamos a darnos cuenta de que nuestra obra de arte no está quedando tal y como la habíamos imaginado. ¿Quizá no elegiste los colores adecuados? ¿o no acertaste con la combinación entre texturas y tonos? La verdad es que no son pocas las cuestiones que debes tener claro antes de coger la brocha, y para que no pases por alto ninguna, hemos preparado la siguiente lista de consejos que pueden guiarte sobre los mitos y verdades que existen a la hora de pintar las habitaciones de casa. ¡No te lo pierdas!