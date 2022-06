10 estanterías modulares para ahorrar en espacio

Cuando hablamos de estanterías modulares la primera imagen que nos viene a la cabeza es un mueble de líneas rectas y pequeños cubículos, de hecho ese ha sido durante mucho tiempo el diseño prototípico, pero desde homify nos encanta jugar con las formas y los colores, así que no podía faltar en este libro de ideas un modelo de estantería como este.

No hay más que echar un primer vistazo para darnos cuenta de que no es una estantería al uso, si en algún momento tú también te has quejado porque el tamaño de tu estantería no coincidía con el de tus libros, eso ya no es un problema.

Este formato tan vanguadista de estantería modular, diseñado por Hafriko, está formado por finas láminas de madera que aprovechan su flexibilidad para crear curvas en función de la altura de nuestros libros. Un diseño muy creativo que cambiará para siempre en nuestras mentes el concepto de estantería.