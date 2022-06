Piso hecho a medida en el barrio de La Latina

Aunque se trate de la cocina, el color sigue estando presente. No hay que tener miedo a combinar colores, solo se trata de saber hacerlo sin causar sensaciones que no queremos. En la cocina se ha optado por el uso del blanco en la mayoría de los muebles y superficies, pero también aparece el celeste y el naranja en los taburetes de la isla. Dos colores que aportan mucha vitalidad pero que no desentonan para nada con el resto de la decoración.

Si queréis aprender el significado de los colores y cómo usarlos en los interiores, os recomendamos echar un vistazo a este libro de ideas: ’10 ideas para utilizar la cromoterapia en casa’.