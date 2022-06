6 soluciones para tus PROBLEMAS con el interiorista

Sí. Eso como cliente hay que lucharlo siempre. Da igual quién sea el arquitecto de interiores, su prestigio, o su nombre, los gustos personales hay que defenderlos. Va a ser tu casa soñada, tu vas a vivir ahí, así que tendrás que sentirte a gusto.

El diseñador puede aconsejarte, puede intentar convencerte de otra cosa, pero si no lo consigue, no debes transigir. ¡Tú pagas! Y una buena cantidad. Confías en su trabajo, pero se tiene que adaptar. La verdad es que si no es así, o tendrá que renunciar al encargo o tendrás que cambiar de diseñador antes de que concluya el proyecto y se inicie la ejecución. Por esa razón, en el mismo contrato que hemos citado antes, no está de más incluir alguna cláusula alusiva a esta posible situación.