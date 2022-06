10 propuestas para la habitación de tu bebé

Esta habitación no puede producirnos otra cosa que no sea una sonrisa. El efecto que genera este chulísimo vinilo tan simpático, es único. Si tienes una pared libre y no quieres recargarla hasta el techo como en los dos ejemplos anteriores, decídete por un vinilo como este. Le darás un toque infantil y original sin necesidad de ocupar la pared entera y poder dedicarla a otras cosas, como estanterías.