10 inspiraciones para crear dormitorios llenos de personalidad

La empresa online In Out Print, bajo la máxima Everything you can imagine, y una buena dosis de creatividad, ha convertido las superficies lisas y un tanto aburridas de las puertas en pequeñas obras de arte. Su propuesta consiste en diseños de figuras y estampados, transformados en pegatinas que han de colocarse fuera, para dar la bienvenida, o dentro de la puerta, como parte de la decoración de la habitación. La tecnología UV con la que se imprimen las pegatinas, garantiza su máxima sujeción a la puerta así como su duración en el tiempo.