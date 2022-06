10 diseños extraordinarios para un toque rústico en casa

Si hay algo que no puede faltar, ya no en una casa rústica si no en ningún hogar que se precie, es una mesa de comedor donde reunir a la familia y amigos.

Este diseño de 99 Chairs se ajusta a la perfección a la descripción, añadiendo un punto moderno. Una amplia mesa de madera envejecida con un diseño poco trabajado que deja al descubierto los tablones, con una base metálica en blanco de líneas muy sencillas.

99 Chairs combina esta robusta mesa de comedor con una lámpara de latón y sillas de madera para crear una auténtica atmósfera de casa de campo.