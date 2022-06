5 países, 5 espacios, un mismo color: blanco

El blanco no es solo un color, sino un concepto: el blanco significa pureza y calma, frustración para un pintor, luz en la oscuridad, ausencia de color o el conjunto de todos estos, el vacío en un plato o la higiene en las vestimentas de un cocinero. Pero no sólo eso, este color toma un papel muy importante en todas las disciplinas artísticas: desde el diseño gráfico hasta el interiorismo, pasando por la arquitectura, la música, la gastronomía o la fotografía, entre otras. Sí, el blanco no implica la ausencia de diseño o planeamiento, sino todo lo contrario, el blanco esconde intenciones.

En la actualidad, es cada vez más frecuente el uso de este color en la arquitectura y el diseño, normalmente de la mano de la sencillez y la funcionalidad. Por este motivo, hoy hemos creado este libro de ideas: para mostraros, a través de cinco espacios construidos en cinco países diferentes, el uso del color blanco en estas disciplinas.