La elegancia no es cuestión de tamaño

Aunque sus características no le otorgaban el premio del apartamento perfecto, un proyecto de reforma e interiorismo consiguieron sacarle su máximo partido. Situado en la zona universitaria de Moncloa, sus propietarios lo adquirieron para arreglarlo y ponerlo en alquiler. El panorama no era el idóneo: su superficie era reducida, su distribución era escasa y solo contaba con una ventana orientada a norte por donde no entraba demasiada luz. Pero los profesionales de Interiorismo Paloma Angulo convirtieron este espacio en un lugar sencillo, funcional y acogedor perfecto con un único dormitorio. Vivir en pocos metros cuadrados no es sinónimo de incomodidad, ¡os lo demostramos!