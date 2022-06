Escaleras: ¡10 diseños fantásticos!

A menudo encontramos soluciones híbridas de escalera que no pueden catalogarse ni como escaleras de caracol ni como escaleras de varios tramos. Cuando la escalera de caracol no tiene una posición central, y no puede ser rodeada sino que para su desarrollo se apoya en las paredes de la casa, su trazado pasa a tener ángulos rectos, apareciendo un tipo de escalera que tienen una forma cuadrada en planta pero un desarrollo similar a la de la escalera de caracol, con peldaños compensados.

La escalera que vemos en la imagen correspondería a este tipo de soluciones híbridas. En este caso se apuesta por una escalera muy ligera donde el material, la misma madera que se emplea en el pavimento, es el gran protagonista. La unión entre los peldaños de madera resulta inapreciable, diseñando la escalera como si de una lámina plegada se tratara, con un aspecto muy limpio, elegante y expresivo.