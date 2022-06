Para tus hijos sólo lo mejor: especial camas juveniles

Esta cama no destaca por tener una funda nórdica y unos cojines de ensueño, que también, si no por su particular forma de mantenerse. O al menos en apariencia… cuatro cuerdas, una en cada esquina, la mantienen levantada un par de palmos del suelo. Es probable que tus hijos no hayan visto, ni vean a ninguno de sus amigos, una cama tan sumamente original y bonita como esta. ¡En homify nos encanta!