Consigue que tu casa se vea: ¡Mucho más grande y luminosa!

Las grandes ventanas son un valor seguro en una casa. Un espacio con grandes ventanas parece siempre más grande, por la luminosidad que aportan al interior de la estancia. No digamos si, además, las ventanas nos ofrecen unas bonitas vistas. Es cierto que no todas las viviendas pueden disfrutar de estas condiciones y que viendo las típicas imágenes de luminosos interiores en las revistas de decoración podemos llegar a pensar que nada tienen que ver con nuestra situación particular. Pero no es cierto, podemos extraer lecciones válidas de estos interiores privilegiados, decorados por profesionales. Toma nota, por ejemplo del salón de la imagen, presidido por un gran ventanal que da acceso a un estupendo balcón; no sólo te fijes en la hermosa ventana, sino en cómo se han eliminado las cortinas para inundar el salón de luz natural y disfrutar en todo momento de la vista exterior. Quédate, entonces, con las cuestiones prácticas que pueden ser trasladadas a los interiores de tu casa y tú también podrás sacar así todo el partido a sus interiores.